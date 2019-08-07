На Приморье надвигается мощный тайфун

На юг русского Дальнего Востока надвигается тайфун "Франциско". Синоптики утверждают, что он принесет сильные дожди и ураганный ветер.
Тропический шторм идет прямиком из Японии. Накануне жители острова Кюсю стали жертвами стихии. Там выпало около двух метров осадков. Из-за проливных дождей сохраняется риск возникновения оползней и наводнений.
Один человек скончался, еще двое серьезно пострадали. Кроме того, в некоторых районах затоплены автомобильные дороги, отмечаются перебои в движении поездов. В аэропортах острова отменены около 200 внутренних рейсов, сообщает "ТВ Центр".
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