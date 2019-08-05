В Удмуртии подросток украл у знакомой деньги и купил мотоцикл

В Удмуртии школьник похитил у знакомой крупную сумму денег и потратил на личные нужды. Общая сумма ущерба составила 58 тысяч рублей. Злоумышленника уже задержали, сообщает пресс-служба МВД.
Как удалось выяснить следователям, школьник обокрал мать своего друга. Знакомый сам показал ему, где хранятся деньги. На украденную сумму подросток приобрел одежду, обувь, мотоцикл и цифровую технику. Потерпевшая написала заявление в полицию. Все вещи изъяли, передает ИА "Удмуртия".
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