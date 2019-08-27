В петербургском метро на рельсы упал пассажир

В метро Санкт-Петербурга на рельсы упал пассажир. Инцидент произошел на станции "Гражданский проспект".
В связи со случившимся движение по "красной" ветке было изменено. Позже станцию закрыли на вход и выход. На место ЧП прибыли аварийные формирования метрополитена и медики, пишет FlashNord.
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