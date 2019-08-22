Жительница Ижевска создала сеть борделей в саунах

В Ижевске местную жительницу задержали за организацию занятий проституцией в саунах города. Об этом пишет ИА "Удмуртия" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
По версии правоохранителей, нелегальный бизнес женщина открыла в 2016 году. Она распространила свой телефон в саунах и банях города, и так принимала заказы от клиентов, направляя им девушек. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией другими лицами"). Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
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