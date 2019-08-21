В Череповце пьяный сторож угнал каток и катался по улице

В минувший вторник, 20 августа, в Череповце сторож угнал каток с предприятия и отправился кататься по дворам. Местные жители обратили внимание на подозрительное поведение мужчины и вызвали полицию.
Правонарушителя задержали. Выяснилось, что в момент угона мужчина был сильно пьян. В отношении сторожа возбудили уголовное дело. Ему может грозить до 5 лет тюрьмы, сообщает FlashNord.
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