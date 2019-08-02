Прятался в лесу: в Забайкалье убийцу женщины поймали лишь спустя 13 лет

В 2006 году житель Забайкалья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил ножом женщину. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника лишь совсем недавно.
Известно, что разыскиваемый мужчина напал еще на одну женщину, но ей удалось сбежать. Преступник скрылся в лесу, где жил все это время. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Обстоятельства происшествия выясняются, передает сайт радиостанции "Говорит Москва".
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