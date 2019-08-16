Проливные дожди затопили улицы и дома на Дальнем Востоке

В Приморском крае из берегов вышли несколько рек. Из-за этого десятки людей оказались "отрезаны" на берегу. Дожди затопили дороги и населенные пункты. Чтобы добраться на работу или домой, им нужна лодка.
Спасатели начали откачивать воду. Кроме того, в Дальнереченском районе возводят дамбу.
В Хабаровском крае уровень реки Амур поднялся еще на семь сантиметров. Некоторые улицы полностью затоплены, по ним буквально плывут автомобили.
Тем временем, в Еврейской автономной области подтоплены почти 380 частных домов, сообщает "ТВЦентр". 28 тысяч гектаров полей оказались под водой. Десятки спасателей МЧС помогают оказавшимся в беде людям.
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