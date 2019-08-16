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Проливные дожди затопили улицы и дома на Дальнем Востоке

Фото: www.globallookpress.com
Тайфун "Кроса" нанес удар на Дальний Восток. Уровень рек приблизился к критической отметке.
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В Приморском крае из берегов вышли несколько рек. Из-за этого десятки людей оказались "отрезаны" на берегу. Дожди затопили дороги и населенные пункты. Чтобы добраться  на работу или домой, им нужна лодка.

Спасатели начали откачивать воду. Кроме того, в Дальнереченском районе возводят дамбу.

В Хабаровском крае уровень реки Амур поднялся еще на семь сантиметров. Некоторые улицы полностью затоплены, по ним буквально плывут автомобили. 

Тем временем, в Еврейской автономной области подтоплены почти 380 частных домов, сообщает "ТВЦентр". 28 тысяч гектаров полей оказались под водой. Десятки спасателей МЧС помогают оказавшимся в беде людям. 

Автор: 16 августа 2019, 20:10

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