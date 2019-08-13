В Ижевске турист опрокинулся на катамаране

Житель Ижевска перевернулся на катамаране на озере Байкал. Уточняется, что мужчина в одиночку совершил путешествие под парусом из бухты Песчаная в направлении поселка Листвянка.
Пострадавшему удалось взобраться на днище катамарана, где он и дожидался помощи. Медицинская помощь ему не понадобилась, пишет ИА "Удмуртия".
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