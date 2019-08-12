Под Москвой пьяные хулиганы устроили погром в гостинице и выпрыгнули из окна

В одной из гостиниц в подмосковном Клину нетрезвые молодые люди и девушка устроили настоящий погром. Чтобы избежать наказания, злоумышленники выпрыгнули из окна второго этажа и скрылись.
Уточняется, что хулиганы разбили все приборы, испортили мебель, сантехнику и интерьер. Администрация отеля собирается обратиться в полицию и суд, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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