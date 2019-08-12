В Красноярске на складе произошел пожар

В Красноярске в торговом складе на Енисейском рынке произошел пожар. Пламя, охватившее площадь 2,5 тысячи квадратных метров, удалось локализовать. По данным издания Москва 24, о погибших или пострадавших не сообщается. Напомним, что 5 августа в Красноярском крае загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, затем последовали взрывы. На ликвидацию возгорания ушло около суток.
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