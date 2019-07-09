Под Москвой медбрат убил скальпелем и расчленил приятеля

В деревне Большое Буньково Московской области застолье друзей обернулось смертью. Медбрат одной из местных больниц устроил пирушку и пригласил приятеля.
В какой-то момент хозяин квартиры взял скальпель и ударил друга. После этого медик расчленил тело умершего и вынес в поле. По данным сайта "Комсомольская правда", тело было завернуто в полиэтиленовый пакет. Злоумышленнику грозит от восьми лет лишения свободы.
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