В Свердловской области ребенок скончался из-за мобильного телефона

В Свердловской области произошла жуткая трагедия. 11-летняя девочка скончалась из-за мобильного телефона.

Уточняется, что ребенок взял смартфон в ванную. Телефон оказался в воде, из-за чего девочка получила удар током и скончалась на месте. Следствие полагает, что произошел несчастный случай, пишет сайт "Подмосковье сегодня".