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В Петербурге молодая пара выпала из окна 9-го этажа во время секса

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В Невском районе Санкт-Петербурга произошло страшное ЧП. Молодая пара выпала из окна девятого этажа во время секса.

В результате произошедшего участвовавшая в половом акте женщина погибла, а вот ее партнеру удалось выжить. Правда он поторопился покинуть место происшествия, а его личность устанавливают правоохранители. В настоящий момент известны некоторые подробности случившегося. Женщина, которой на вид 25-30 лет, выпивала в компании четырех мужчин в квартире на девятом этаже. После этого она уединилась с одним из присутствовавших на подоконнике. Молодые люди не удержали равновесие и сорвались, пишет FlashNord.

5 июля 2019, 16:24

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