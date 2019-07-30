В Самаре пожар охватил 8 зданий

В Самаре пожар охватил восемь зданий. Известно, что загорелись три частных жилых дома и пять хозяйственных построек.
В пресс-службе МЧС проинформировали о локализации пожара. В тушении был задействован пожарный поезд. Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляла 1800 квадратных метров. По последним данным, пострадавших нет, пишет сайт радиостанции "Говорит Москва".
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