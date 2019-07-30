Под Нижним Новгородом нашли замурованный в стену церкви труп

Под Нижним Новгородом во время сноса церковной лавки строители нашли тело убитого человека. Предполагается, что кто-то замуровал его прямо в стену здания XVII века много лет назад.
Труп мужчины обнаружили рабочие. Погибший был укрыт в старую, успевшую истлеть простыню, а его ноги и руки были обмотаны скотчем. В спине погибшего следователи нашли несколько забитых строительных гвоздей. По предварительным данным, мужчина скончался не менее десяти лет назад. Все это время он провел в стене церковной лавки, пишет Telegram-канал Baza.
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