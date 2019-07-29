Во Владивостоке утонули три человека

Во Владивостоке в одной из бухт произошло сразу несколько ЧП с летальным исходом. В каждом из случаев отдыхающие были в состоянии алкогольного опьянения.
Так, на одном из пляжей бухты Шамора 48-летний нетрезвый мужчина купался и утонул. На другом участке той же бухты местный житель решил искупаться и стал уходить под воду. На помощь бросился его знакомый, однако оба утонули. Обстоятельства происшествий выясняются, пишет RT.
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