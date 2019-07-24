Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога

Хуже всего ситуация в Хакасии, Алтайском крае, Новосибирской, Омской и Томской областях. В регионах веден режим "черного неба". Чтобы не ухудшить ситуацию, предприятиям рекомендовано снизить выбросы в атмосферу.
Из-за жуткого смога, плохой видимости и запаха гари жители Сибири жалуются на головокружение, одышку и боли в сердце. Пожары спровоцировала жаркая засушливая погода. Местные власти контролируют ситуацию, передает "ТВ Центр".
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