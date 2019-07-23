Под Москвой найден мертвым пропавший грибник

Потерявшийся в лесу 72-летний грибник из СНТ "Тонус" найден мертвым, сообщили волонтеры добровольческого поискового отряда "Лиза алерт". В объявлениях отмечалось, что у пенсионера проблемы со здоровьем, и ему необходима медицинская помощь.
"Найден. Погиб. Искренние соболезнования родным и близким", – цитирует инфорга поискового отряда сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Сын мой все равно женился на старухе
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Великая сила Любовь!
Муж стал импотентом
Я хороший будущий муж
Как перестать жрать
Как найти правильного спутника жизни?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Обманываю его
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Найти мужа на сайте знакомств
У бога есть враги?
Как отговорить дочь от замужества?
Толстые ноги
Внешность ухудшается после родов
Висит кожа после похудения
девственник в 27
Моя подружка стала любовницей шефа.
Шлифану пилотку
Повышенное давление
Он меня не хочет
Хочу завести лысого кота
Сводная сестра
Ирина Шейк! Россия с тобой!
КАК Я БОЮСЬ ОТСТАЛОСТИ,А ВДРУГ МЫ СТАНЕМ ТАКИЕ ЖЕ ОТСТАЛЫЕ КАК УКРАИНА ИЛИ ГРУЗИЯ
Престижные мужчины или солидные
Совместимость Льва и Близнеца
В душе твоей царит обиды тьма? В ответ меня обидеть хочешь тоже? Так набери ты полный рот дер@ма Ну а потом возьми и плюнь мне в рожу
Заголовок темы-опрос