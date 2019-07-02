"Все разрушено": люди в шоке после атаки на Крымский мост
На протяжении нескольких лет в Сети шли настоящие
информационные войны. Украинцы активно доказывали, что Крымский мост
разрушится. Россияне, шокированные наглостью соседей, отбивали атаки.
Теперь люди недоумевают: неужели все? "Информационная атака украинцев на Крымский мост сдулась?" – задался вопросом пользователь Twitter Константин Симонов.
Он крайне удивлен, что поток украинских фейков про переправу иссяк. "То несколько лет вопили, что мост рухнет, теперь несколько месяцев как языки проглотили. У самих все разрушено – заводы, инфраструктура, лучше бы за своим следили", – заключил комментатор.
Впрочем, некоторые украинские СМИ до сих пор пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Понимая, что их прогнозы по Крымскому мосту не сбылись, они пытаются высосать проблемы из пальца.
Информационная атака украинцев на Крымский мост сдулась? Ничего не слышно от наших недобратьев, тишь да гладь. То несколько лет вопили, что мост рухнет, теперь несколько месяцев как языки проглотили. У самих все разрушено - заводы, инфраструктура, лучше бы за своим следили. pic.twitter.com/E41q3JRV2f— Константин Симонов (@ich_Mitra) 2 июля 2019 г.
Ранее издание "Обозреватель", неоднократно замеченное за публикацией сомнительной информации про переправу, заявило, что в компании-строителе Крымского моста якобы признали его уязвимость. На самом деле глава предприятия Аркадий Ротенберг говорил о больших усилиях, затраченных на реализацию грандиозного проекта.
"Надо ж как из-за Крымского Моста пригорает! Второй год как уж открыт! Через неделю опять по нему проеду!" – высмеял украинцев пользователь sH arK.
Автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае прошлого года. Сейчас на переправе заканчивается строительство железной дороги. Первые поезда через Керченский пролив поедут в декабре текущего года, продажи билетов на них начнутся осенью.
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