Под Мурманском два туриста пропали без вести

В акватории Печенгского залива в Мурманской области пропали два туриста. Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.
В минувший вторник, 16 июля, двое мужчин осуществили погружение с аквалангом. Туристы превысили максимально допустимый период нахождения под водой. Точное местонахождение дайверов остается неизвестным.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Они ведут поиски пропавших.
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