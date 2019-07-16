Под Москвой пенсионерка организовала секс-салон

В Серпухове пожилая женщина организовала секс-салон в частной бане. Правоохранители уже задержали пенсионерку, сообщает пресс-служба МВД. Женщину обвиняют в организации преступного бизнеса.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело. Ей может грозить до десяти лет тюрьмы. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде, передает сайт "Подмосковье сегодня".