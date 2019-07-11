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Регионы

"Молодая гвардия" помогла погорельцам в Кировской области

Фото: Пресс-служба
"Молодая гвардия Единой России" 11 июля передала гуманитарную помощь семье погорельцев из города Котельнич Кировской области. Ребята запустили призыв о помощи в социальных сетях и организовали на базе приемной "ЕР" пункт сбора гуманитарной помощи.   
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Пожар уничтожил дом семьи из пяти человек вечером 12 июня. Стены здания и кровля полностью обгорели, а сильный ветер начал разносить огонь на соседние постройки.  

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К счастью, никто не пострадал. Мама семьи Елена Кислицына рассказала, что на улицу выбежали в том, что на них было надето, документы и домашнюю утварь спасти не удалось. Власти города предоставили погорельцам комнату в общежитии.  

Молодогвардейцы оперативно пришли на помощь Кислицыным. На базе общественной приемной "Единой России" ребята организовали пункт сбора гуманитарной помощи.  

На призыв "Молодой гвардии" активно откликнулись жители города. Почти месяц они приносили продукты питания и бытовые предметы, помогали денежными средствами. Сообщения с просьбой о помощи молодогвардейцы распространили и в социальных сетях.  

По словам главы кировского регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" Матвея Машковца, звонки в контактный центр продолжаются, многие горожане хотят поддержать погорельцев.  

"Сегодня мы оказали посильную помощь тем, кто в ней остро нуждается. Наша задача действовать в таких ситуациях оперативно и адресно. Поэтому сначала мы отвезли вещи первой необходимости, в том числе: предметы личной гигиены и домашнего быта, а после продлили сбор", – рассказал он.  

Фото: Пресс-служба

Ранее "Единая Россия" помогла собрать более 30 тонн гуманитарной помощи для жителей Иркутской области, пострадавших от паводка. На призыв регионального отделения партия откликнулись свыше тысячи человек.  

Автор: Иван Поляков11 июля 2019, 19:18

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