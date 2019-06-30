"ЕР" собрала больше 30 тонн помощи для пострадавших из Иркутской области
Один вагон с необходимыми для пострадавших жителей Иркутской области вещами был направлен в затопленные территории еще 28 июня. 29 июня в Тулунский район и город Тулун ушли два грузовика. 30 июня идет загрузка еще трех вагонов, которые будут направлены в Тайшетский и Нижнеудинский районы. В одном из них груз из питьевой воды, в двух других – вода и продукты питания.
Неравнодушные граждане продолжают приносить в пункт приема, находящийся в здании регионального исполкома "Единой России", теплые вещи, продовольствие и питьевую воду. "Мы благодарны всем, кто откликнулся на наш призыв", – рассказал председатель законодательного собрания Иркутской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Сергей Сокол.
Он отметил, что на данный момент уже собрано более 30 тонн гуманитарной помощи, и она продолжает поступать. "Люди несут не только продукты, воду, бытовую химию, но и предлагают свою помощь в ее доставке до мест затопления", – отметил Сокол.
Напомним, в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Разгул стихии затронул 31 населенный пункт – в зоне подтопления оказались более 3,7 тысячи домов, в которых живут свыше девяти тысяч человек.
Ранее секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак рассказывал о том, что региональные отделения партии со всего Сибирского федерального округа подключились к сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей районов Иркутской области. Он подчеркнул, что партийцы, активисты и члены "Молодой Гвардии" продолжат помогать людям и после того, как сойдет вода. Они примут самое активное участие в восстановлении домов и подсобных хозяйств.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о финансовой помощи пострадавшим. Из резервного фонда правительства на эти цели будет выделено более 650 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим.
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