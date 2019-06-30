"ЕР" собрала больше 30 тонн помощи для пострадавших из Иркутской области

Состояние Бари Алибасова Эксклюзивное интервью Цискаридзе Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Воскресенье 30 июня
Лента новостей
16:02
Иностранные делегации прибывают на форум "Развитие парламентаризма"
15:38
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 июня 2019 года
15:23
Странный облик Серова вызвал переполох
14:55
Трампа втянули в скандал с дракой на границе Корей
13:24
"Преступно не спасли": Гришаева высказалась о смерти Марьянова
12:44
"Школьников совращаешь": Лорак возмутила эротичным снимком
11:55
Вскрылась тесная связь опозорившейся Алсу с мертвой Началовой
11:28
Голый Лазарев возбудил россиян
11:17
Неожиданные подробности свадьбы Тодоренко и Топалова
10:25
Темникова вызвала Фадеева на детектор лжи в прямом эфире
10:16
"Как Пугачева": пенсионерка Успенская заявила о беременности
08:35
Боится забвения: раскрыт коварный план Алибасова
06:29
Перенесший инсульт Носков снова запел (видео)
04:14
Заносчивая красотка бросила Губерниева перед ответственным шагом (видео)
02:20
Известная голливудская актриса чуть не погибла в авиакатастрофе
00:05
53-летняя Штурм собралась замуж за 33-летнего иностранца
22:36
"Маленький принц!": Киркоров нежно обратился к сыну в день рождения
20:23
Жена Преснякова прервала молчание после слухов о беременности
19:02
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 июня 2019 года
18:35
"Перерыли все": Соколовский попал в переделку из-за наркотиков
17:59
"Статная и яркая": постройневшая Гузеева произвела фурор
17:25
Тревожный звонок: бесстыжий Порошенко оторопел от действий Путина
16:37
Климова ушла в отрыв после развода
16:03
Кудрявцеву разнесли в пух и прах за "бабушкин" наряд
15:32
Путин ответил на мольбы отчаявшегося Зеленского
15:03
"Урод и старый": Кожевникова заговорила о разводе
14:44
Звезда "Уральских пельменей" показала свои прелести
14:01
"Задумал кое-что": Лазарев заинтриговал архивным снимком
13:55
Митрохин заподозрил сторонников Навального в провокации с подписями
13:44
Блюменкранц угодил в больницу после драки на "Доме-2"
13:36
"Невозможный характер!" – жена откровенно об уходе от Макарского
12:57
Зеленский попал впросак на глазах у всего мира
12:24
Собчак обратилась с неожиданной просьбой к Виторгану
11:57
"Прелесть!": Захарову без макияжа возвели на пьедестал
11:45
Вылитая Кейт Мосс: вдова Децла восхитила "полуобнаженным" фото
11:12
Фадеев впервые рассказал об интимных отношениях с Серябкиной
11:04
Суд поставил точку в скандале Киркорова и Маруани
10:44
Оправившийся после комы Алибасов крепко врезал бывшему товарищу
10:09
Разбитого инсультом Моисеева увезли за границу
08:01
Жизнь россиян сильно изменится в июле
06:04
Песков объяснил личную термокружку Путина на G20
04:14
Москвичей предупредили об экстренном ухудшении погоды
02:27
Хитрая Маркл отправляет супруга в одиночестве в опасное путешествие
00:12
"Идеал женщины": заботливую Савичеву восхваляют за трепетное отношение к ребенку
21:55
Россиян призвали готовиться к резкому падению рубля в июле
21:52
Пресыщенная Успенская показала роскошный дворец
21:52
"Сердце и печень": У Бари Алибасова нашли новые проблемы со здоровьем
21:47
В Узбекистане аттракцион развалился на ходу
21:15
Прокуратура требует наказать полицейских из-за "серийного отправителя"
21:13
Звезда сериалов шокировала странным решением
20:32
"Слабак и попрошайка": Трампа разнесли на клочки после встречи с Путиным
19:54
На Филевской линии метро остановлено движение поездов
19:46
Пугачева восхитила "мокрым" нарядом
19:10
Ученые выпустили на волю пчел-роботов
18:10
В семье Фрейндлих неожиданное пополнение
17:29
Саблин назвал цель антироссийских провокаций в Тбилиси
17:26
"Мы жили вместе": Серябкина рассказала об интиме с Темниковой
16:53
Затаила обиду: Бузова обделила сестру в ее день рождения
16:48
"Обезболивающие не помогали": Юрия Шатунова срочно госпитализировали
16:32
В Иркутской области страшный потоп унес жизни двух человек (видео)
16:32
Совет на выходные
16:19
В городах появятся граффити победителей конкурса "Молодой Гвардии"
16:14
Жена показала оплывший живот Малахова
16:02
Почему в постели "промокашки" Успенской оказались одни импотенты
15:42
Галкин высказался о съемках в "Брате-3"
15:05
Рудковскую обвинили в кощунстве за сравнение с героем войны
15:04
Знаменитый певец проговорился о тайной связи с Маркл
14:41
Задержан один из руководителей "Рольфа"
14:34
В семью Аниты Цой пришла беда
14:30
Климова развелась с молодым мужем
14:26
"Уже старая так выгибаться": отдыхающую Толкалину втоптали в грязь
14:23
Фестиваль Park Live пройдет в Москве
14:07
На Шереметьево обрушилась мощная стихия
13:58
Обиженный Порошенко брызжет слюной после триумфа России на ПАСЕ
13:41
"Это процесс, который не остановить": Милявскую сразили вскрывшимся диагнозом
13:40
Не признавшего Крым Лукашенко поймали на чудовищной лжи
13:37
В Подмосковье похитили украшения стоимостью 150 тысяч рублей
13:24
Пресняков высказался о беременности жены
13:11
"Сестричка" Началовой Исаева выставила целовавшую могилу дочь
13:07
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 июня 2019 года
13:06
"Отвела душу": родившая Савельева сорвалась с катушек
12:38
Синоптики назвали дату возвращения тепла в столицу
12:26
Едва стоящий на ногах Ефремов весь вечер поминал покойную мать
12:18
"Я не хотела бы никогда с ним работать": Темникова вгрызлась в горло Фадееву
12:12
Выявлены причины возникновения рака груди
12:08
Заявление лечащего врача об отравившемся Бари Алибасове
12:05
Сбой в движении поездов под Москвой произошел из-за кражи
11:52
Подтянутый Путин на G20 затмил постаревшего Трампа
11:51
Для могилы Аллы Борисовны не нашлось места рядом с Галкиным
11:33
"Колхоз": истосковавшуюся по мужчинам Самбурскую жестоко унизили
11:31
Погиб водитель: в Башкирии автомобиль врезался в бетонный блок
11:19
Обворожительная Снигирь снялась без лифчика
11:11
Опубликован список запрещенных к содержанию животных
10:50
"Сварщица": Чехова с ведром на голове шокировала странным образом
10:45
"Неприятно смотреть": Орбакайте показала последствия операции
10:41
"Включи ты свой недоразвитый мозг": россияне заплевали "зажравшуюся" Терешину
10:19
52-летняя Поплавская потрясена жуткой реакцией на позднюю беременность
10:06
Эксперты назвали эффективные способы бросить курить
09:56
Яббаров закатил позорную истерику после ухода из "Дома-2"
09:44
Авиакомпания пообещала наградить членов экипажа загоревшегося Ан-24
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россиян призвали готовиться к резкому падению рубля в июле
Жизнь россиян сильно изменится в июле
"Это процесс, который не остановить": Милявскую сразили вскрывшимся диагнозом
В Уфе спасли тонущего мужчину
Не признавшего Крым Лукашенко поймали на чудовищной лжи
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 июня 2019 года
Регионы

"ЕР" собрала больше 30 тонн помощи для пострадавших из Иркутской области

Сергей Сокол (по центру) Фото: er.ru
Более тысячи человек откликнулись на призыв регионального отделения "Единой России" в Иркутской области о сборе гуманитарной помощи для жителей затопленных в результате паводка территорий. Всего было собрано свыше 30 тонн гуманитарной помощи.
прочитано 239 раз

Один вагон с необходимыми для пострадавших жителей Иркутской области вещами был направлен в затопленные территории еще 28 июня. 29 июня в Тулунский район и город Тулун ушли два грузовика. 30 июня идет загрузка еще трех вагонов, которые будут направлены в Тайшетский и Нижнеудинский районы. В одном из них груз из питьевой воды, в двух других – вода и продукты питания.

ПО ТЕМЕ

Все сибирские отделения "ЕР" помогают пострадавшим от паводка в Иркутской области

В Иркутской области страшный потоп унес жизни двух человек (видео)

Неравнодушные граждане продолжают приносить в пункт приема, находящийся в здании регионального исполкома "Единой России", теплые вещи, продовольствие и питьевую воду. "Мы благодарны всем, кто откликнулся на наш призыв", – рассказал председатель законодательного собрания Иркутской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Сергей Сокол.

Он отметил, что на данный момент уже собрано более 30 тонн гуманитарной помощи, и она продолжает поступать. "Люди несут не только продукты, воду, бытовую химию, но и предлагают свою помощь в ее доставке до мест затопления", – отметил Сокол.

Напомним, в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Разгул стихии затронул 31 населенный пункт – в зоне подтопления оказались более 3,7 тысячи домов, в которых живут свыше девяти тысяч человек.

Пострадавший от паводка район Иркутской области. Фото: er.ru

Ранее секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак рассказывал о том, что региональные отделения партии со всего Сибирского федерального округа подключились к сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей районов Иркутской области. Он подчеркнул, что партийцы, активисты и члены "Молодой Гвардии" продолжат помогать людям и после того, как сойдет вода. Они примут самое активное участие в восстановлении домов и подсобных хозяйств.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о финансовой помощи пострадавшим. Из резервного фонда правительства на эти цели будет выделено более 650 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим.

Автор: Геннадий Куприянов30 июня 2019, 15:35

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Тревожный звонок: бесстыжий Порошенко оторопел от действий Путина
Зеленский попал впросак на глазах у всего мира
"Слабак и попрошайка": Трампа разнесли на клочки после встречи с Путиным
Саблин назвал цель антироссийских провокаций в Тбилиси

Шоу-бизнес

Климова ушла в отрыв после развода
"Перерыли все": Соколовский попал в переделку из-за наркотиков
Кудрявцеву разнесли в пух и прах за "бабушкин" наряд
"Статная и яркая": постройневшая Гузеева произвела фурор

Проишествия

Десятки пострадавших: жуткие подробности жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске
МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Разбитого инсультом Моисеева увезли за границу

Артиста заметили в Юрмале
Шоу-бизнес

Голый Лазарев возбудил россиян

Поклонницы без ума от новых фотографий певца

Шоу-бизнес

Темникова вызвала Фадеева на детектор лжи в прямом эфире

Певица не видит в такой проверке ничего постыдного
Шоу-бизнес

Порошина шокировала новой беременностью

Фото вызвали ажиотаж среди поклонников

Гороскоп

Совет на выходные
Календарь красоты на июль 2019
Гороскоп на июль
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Подтянутый Путин на G20 затмил постаревшего Трампа
Шикарный отдых Александра Реввы
Губы Судзиловской вызвали пересуды
Сексуальная Барановская потрясла горячих азербайджанцев

Спорт

Загитову обвинили в подлой краже
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru