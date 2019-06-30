"ЕР" собрала больше 30 тонн помощи для пострадавших из Иркутской области

Более тысячи человек откликнулись на призыв регионального отделения "Единой России" в Иркутской области о сборе гуманитарной помощи для жителей затопленных в результате паводка территорий. Всего было собрано свыше 30 тонн гуманитарной помощи.

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