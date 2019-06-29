Все сибирские отделения "ЕР" помогают пострадавшим от паводка в Иркутской области

Все отделения "Единой России" в Сибирском федеральном округе присоединились к сбору гуманитарной помощи для пострадавших в результате паводка жителей районов Иркутской области. Партийцы за первый день собрали четыре фуры необходимых вещей. а в дальнейшем они окажут помощь в восстановлении домов и подсобных хозяйств.

Сибирские отделения "Единой России" панируют не только собрать и передать пострадавшим от поводка жителям Иркутской области гуманитарную помощь, но и в дальнейшем помочь им в восстановлении домов и подсобных хозяйств. "Мы приложим все усилия для того, чтобы ни одна семья, ни один человек не остались без внимания и помощи", – подчеркнул секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

Он отметил, с какой оперативностью Иркутское региональное отделение "Единой России" откликнулось на произошедшее и организовало сбор помощи. "Люди оказались в ужасной ситуации, в один день лишись своих домов и всего имущества. Большинство покидали свои дома без необходимых вещей", – напомнил Турчак. За первый же день партийцы из Приангарья собрали четыре фуры гуманитарной помощи.

"Мы не оставим людей в этой беде. С нашей стороны будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", – рассказал Турчак.

Он добавил, что секретарь регионального отделения Сергей Сокол не только организовал помощь, но и лично выезжает в затопленные районы Иркутской области, чтобы на месте координировать работу. Партийцы, активисты и участники "Молодой Гвардии" продолжат помогать людям и после того, как вода сойдет – им предстоит принять самое активное участие в восстановлении домов и подсобных хозяйств.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области, секретарь Иркутского регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Сокол напомнил, что партийцы объявили о сборе гуманитарной помощи 27 июня, когда стало известно о подъеме рек на территории Тайшетского и Нижнеудинского районов. В первый же день неравнодушные граждане принесли в здание исполкома воду, лекарства, консервы, теплую одежду и предметы первой необходимости. Уже 28 июня в пострадавшие районы была направлена первая машина. Вторая повезет гуманитарную помощь вечером 29 июня, а еще две отправятся на помощь жителям затопленных районов 30-го числа.

Он добавил, что 30 июля состоится внеочередное заседание президиума регионального политического совета "Единой России". Основным вопросом, который будет поднят на мероприятии, станет координация помощи пострадавшим.

Сергей Сокол рассказал, что люди, которых эвакуировали, остались без предметов первой необходимости. Им нужны медикаменты, питьевая вода, теплые вещи и предметы личной гигиены, а у маленьких детей нет питания и подгузников.

"После того, как мы объявили сбор, откликнулось огромное количество людей, все помогают, приносят вещи. Большое спасибо всем нашим жителям за их отклик и помощь", – подчеркнул парламентарий. По его словам, на местах координируют работу по оказанию адресной помощи секретари районных отделений "Единой России".