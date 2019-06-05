Мэр Омска упала в большую лужу
В ролике можно увидеть, как градоначальник идет возле дома и замечает большую лужу. "Ну что, будем прыгать?", – спрашивает она у своих подчиненных. Внезапно женщина поскальзывается и падает в яму. Очевидцы бросаются ей на помощь.
Несмотря на конфуз Оксана Фадина отказалась отменить встречу с жильцами аварийного дома. Как передает РИА "Омск-информ", мэр вела себя так, словно ничего не произошло. "Эта тема показательная. Мэр у вас не белоручка, дождя и грязи не боится", – цитирует женщину ТВ Центр.
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