В Карелии ребенок отрубил брату три пальца

В Карелии произошел жуткий инцидент с детьми. Правоохранители проводят проверку по факту получения телесных повреждений восьмилетним мальчиком.
Сообщается, что один из парней топориком рубил ветки на пне, а его брат протянул руку, и она попала под удар. В результате ребенок получил травму – у него отрублены три пальца. Ему оказали медицинскую помощь. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства ЧП, пишет FlashNord.
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