В Поморье при обрушении кирпичной стены погиб ребенок

В Архангельской области в результате обрушения стены погиб 11-летний мальчик. Находившийся вместе с ним друг госпитализирован с подозрением на переломы ног.
Сообщается, что несовершеннолетние ломали кирпичную стену старого сооружения, чтобы достать металлические болты и сдать их в пункт приема металлолома. Устанавливаются обстоятельства ЧП, передает FlashNord.
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