Житель Истры вместе с другом жестоко убил приемного отца

Следственный комитет по Московской области завершил расследование убийства пожилого мужчины в Истре. Обвиняемыми по делу проходят приемный сын погибшего и его приятель. Об этом пишет портал "Подмосковье сегодня".
По версии следствия, преступление было совершено летом 2018 года. Из-за финансовых разногласий с отцом, обвиняемый решился на его убийства и попросил своего друга помочь, обещая заплатить. Они подкараулили пенсионера в лесу, где тот любил гулять, и по очереди несколько раз выстрелили ему в голову. Он скончался, и нападавшие скрылись с места происшествия. Позже они были задержаны.
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