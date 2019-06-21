В Коми мужчина с детьми прятался на чердаке от бывшей жены

В Сыктывкаре приставы нашли мужчину, который прятался с двумя детьми от бывшей жены в надстройке над гаражом. Об этом сообщает пресс-служба ФССП России.
Бывшие супруги на протяжении года пытались решить вопрос об опеке над детьми. Суд постановил, что девочки должны остаться с матерью. Отец имел право посещать их по специальному графику. Однако мужчина неоднократно нарушал правила и удерживал детей месяцами. Злоумышленника лишили родительских прав и запретили видеться с наследницами, передает FlashNord.
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