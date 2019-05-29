Наказы севастопольцев лягут в основу программы "ЕР"
Программа единороссов будет по-настоящему народной,
подчеркнул парламентарий. "Для этого всем нужно идти во все без исключения
дворы, в профессиональные коллективы, принимать наказы, помогать решать
проблемы людей", – сказал он.
Севастопольцы должны знать, что их слышат, что вместе с ними хотят изменить ситуацию к лучшему, отметил Саблин. Последнее время в адрес исполнительной власти города звучит много критики, что связано с ее недоработками, признал секретарь регионального отделения "ЕР". "Но и все мы недорабатываем, могли бы сделать больше", – уверен он.
По словам парламентария, окончательное решение о составе списка кандидатов в Заксобрание Севастополя будет приниматься президиумом генсовета "Единой России" по итогам работы кандидатов с людьми, а также по предложению Организационного комитета. После этого список будет утвержден конференцией.
Чиновники и депутаты, облеченные властью, должны решать проблемы людей, а не свои задачи, подчеркнул Саблин. По его словам, в органах власти должны работать люди, которым небезразлична судьба местных жителей. У граждан должен быть постоянный доступ к своему представителю во власти, указал единоросс.
"Если решил стать депутатом – будь обязан выполнять наказы людей, встречаться с ними не в теплых кабинетах с заранее заготовленными вопросами и решениями, а в районах, дворах, приходить в больницы, где в очередях стоят жители", – подчеркнул он.
В связи с этим Саблин предложил обязать депутатов ежеквартально отчитываться перед жителями своего района, сообщать им, что удалось сделать, какие предложения внес законодатель. "Депутатов выбирают жители, и перед ними, а не партийными и городскими начальниками, нужно держать ответ", – резюмировал единоросс.
В воскресенье, 26 мая, общественные организации Севастополя сформировали единую команду "ЕР", которой в сентябре предстоит участвовать в выборах в Заксобрание города. Претенденты представили программы, рассказали о своей работе и ответили на вопросы. По словам Саблина, список кандидатов в городской парламент будет публиковаться в алфавитном порядке.
Напомним, осенью этого года пройдут выборы в 45 регионах. В 18 будут выбирать высших должностных лиц, в 13 – депутатов заксобраний, в 22 – депутатов административных центров. В трех субъектах Федерации состоятся выборы руководителей административных центров, в 14 – в органы местного самоуправления.
Также состоятся досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам. Всего будет замещен 38 231 мандат.
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