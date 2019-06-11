В "ЕР" требуют разобраться в причинах подтопления Севастополя
Владимир Немцев рассказал, что в обращении "Единой России" содержится просьба не только разобраться в ситуации, но и возместить жителям Севастополя понесенный ими ущерб. "Повреждены крыши домов, линии электропередачи, разрушены дороги", – напомнил сопредседатель регионального штаба ОНФ.
Однако самое главное, подчеркнул победитель предварительного голосования "Единой России" по 4-му мажоритарному округу, – предпринять все необходимые меры для того, чтобы в дальнейшем подобная плачевная для города ситуация не повторялась. "Нужно вовремя чистить ливневые канализации, зачастую мы сталкиваемся с тем, что они просто забиты", – заявил Немцев.
Во время разгула стихии, напомнил партиец, всего за три часа в городе выпало больше месячной нормы осадков. Тем не менее ситуация, когда профильные службы и инфраструктура города не справляются с последствиями ливня, неприемлема, подчеркнул он.
"Надо разобраться в причинах ненадлежащего состояния ливневок и строить систему ливневой канализации в масштабах всего города", – уверен Владимир Немцев.
Он добавил, что еще в 2018 году в департамент городского хозяйства Севастополя направлялось предложение разработать проект системы канализации. Осуществить его необходимо уже в самое ближайшее время.
"Ситуация усугубляется с каждым годом. Раньше районы были не так плотно застроены, и там было достаточно зеленых зон, куда могла уходить вода. Сейчас при повышении плотности застройки вода по асфальту, как по водоводам, стекает в нижние дворы, образуя там лужи", – объяснил ситуацию член "Единой России".
Он добавил, что участники рейдов и мониторингов часто сталкиваются с тем, что ливневая канализация в домах либо не функционирует, либо отсутствует вовсе. Партия борется за то, чтобы при ремонте дворовых территорий этот важный элемент городской инфраструктуры был восстановлен.
Напомним, 7 июня в Севастополе после ливня оказалось повреждено шесть линий электропередачи и свыше 20 крыш домов. Пострадали многие улицы города. Кроме того, 417 гаражей, расположенных в районе проспекта Генерала Острякова, оказались в чрезвычайной ситуации. Из них 37 рискуют обрушиться, а два находятся в аварийном состоянии.
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