В Петрозаводске мужчина со сломанной ногой украл 24 тюбика зубной пасты

В Петрозаводске местный житель со сломанной ногой украл из сетевого магазина 24 тюбика зубной пасты. Злоумышленника удалось задержать благодаря камерам видеонаблюдения в супермаркете.
Как передает FlashNord, мужчина успел продать похищенное. Вырученные средства злоумышленник потратил на личные нужды. Общая сумма ущерба составила 3 958 рублей, уточняет пресс-служба местного МВД.
Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям.
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