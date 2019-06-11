В Петербурге на автомойке нашли общежитие для мигрантов

В одном из районов Санкт-Петербурга в здании автомойки обнаружили общежитие для мигрантов. Проживание в помещении приезжих признали незаконным, пишет FlashNord.
В импровизированном общежитии стояли двухъярусные кровати, столы, стулья, шкафчики для переодевания и бытовая техника. Были даже зоны для приготовления пищи. Выяснилось, что организация, осуществляющая коммерческую деятельность на данном объекте, имеет задолженность перед бюджетом города в размере более девяти миллионов рублей.
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