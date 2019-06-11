На Адыгейской ВЭС поставили первую ветроустановку
Монтажом ветроустановки занимались 35 специалистов, 4 крана
и вспомогательная техника. Самые сложные технологические операции выполнялись
при помощи уникального высотного крана большой грузоподъемности. Он позволил
установить гондолу, генератор и ступицу, на которую заранее были смонтированы
лопасти.
Башня с ротором, диаметр которого составляет 149 метров, состоит из восьми модульных секций и достигает высоты в 100 метров. Оставшиеся 59 фундаментов Адыгейской ВЭС готовы к монтажу установок с идентичными техническими характеристиками. Работы ведутся на двух точках ветропарка параллельно.
"Учитывая то, что до проекта по строительству Адыгейской ВЭС производство узлов и монтаж нашего типа ВЭУ не являлись крупносерийными, уже на первой ветроустановке нам удалось достичь высоких показателей точности и хороших темпов сборки", – рассказал заместитель генерального директора по обеспечению жизненного цикла ветропарков Андрей Нестерчук. Он отметил, что это стало возможным благодаря грамотному управлению международной цепочкой поставщиков.
"Кроме того, большое внимание пришлось уделить отладке процессов сборки", – заметил Андрей Нестерчук. Он подчеркнул, что все выполненные работы были реализованы в абсолютно новой для страны отрасли. "Результаты первой сборки позволяют прогнозировать поэтапный рост темпов монтажа на последующих ветроустановках", – заключил заместитель генерального директора по обеспечению жизненного цикла ветропарков.
Работы по монтажу ветроустановки на Адыгейской ВЭС проводило акционерное общество "НоваВинд". Компания объединяет все ветроэнергетические активы "Росатома". Общая мощность создаваемых ей ветроэлектростанций составляет 1ГВт.
Партнером "НоваВинд" является голландская компания Lagerwey. В 2017 году они создали совместное предприятие Red Wind, которое занимается поставкой ветроустановок "под ключ".
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