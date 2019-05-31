Пенсионер застрелил соседа из-за прибежавшего в огород козла

В Вологодской области вынесен приговор 65-летнему местному жителю. Пенсионер признан виновным в убийстве соседа из-за земельного спора.

Уточняется, что обвиняемый смертельно ранил мужчину из ружья. Это произошло из-за того, что в роковой день на участок пенсионера проник козел соседа и стал поедать насаждения. Пострадавший скончался сразу на месте ЧП. Злоумышленнику назначили наказание в виде девяти лет и месяца лишения свободы, передает FlashNord.