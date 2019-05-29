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Регионы

В Санкт-Петербурге на мужчину совершено нападение

Кадр из мультфильма "Победитель"
Накануне ночью в Санкт-Петербурге на мужчину произошло нападение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Инцидент произошел в городе Волхове в ночь на 28 мая. Возле одного из домов по Молодежной улице около трех ночи увезли на госпитализацию 32-летнего мужчину в тяжелом состоянии. 

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Около часа ночи на пострадавшего напал 25-летний молодой человек. Он сильно избил мужчину бейсбольной битой.

Нападавший скрылся с места преступления, но вскоре его удалось поймать. Парня задержали и доставили в ближайшее отделение полиции, сообщает "Подмосковье сегодня"

На данный момент ведется следствие. Причины конфликта до сих пор не установлены. Тем не менее, на молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений).

Напомним, в декабре прошлого года в Удмуртии целая семья напала на сотрудников полиции при исполнении. Глава ячейки общества тоже прибегнул к использованию бейсбольной биты, как ранее писали Дни.ру.

Автор: Екатерина Плискина29 мая 2019, 17:00

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Спасибо всем тем, кто показал мне чудо-сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/I7XRVZ8 Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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