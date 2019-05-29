В Санкт-Петербурге на мужчину совершено нападение
Инцидент произошел в городе Волхове в ночь на 28 мая. Возле одного из домов по Молодежной улице около трех ночи увезли на госпитализацию 32-летнего мужчину в тяжелом состоянии.
Около часа ночи на пострадавшего напал 25-летний молодой человек. Он сильно избил мужчину бейсбольной битой.
Нападавший скрылся с места преступления, но вскоре его удалось поймать. Парня задержали и доставили в ближайшее отделение полиции, сообщает "Подмосковье сегодня".
На данный момент ведется следствие. Причины конфликта до сих пор не установлены. Тем не менее, на молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений).
Напомним, в декабре прошлого года в Удмуртии целая семья напала на сотрудников полиции при исполнении. Глава ячейки общества тоже прибегнул к использованию бейсбольной биты, как ранее писали Дни.ру.
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