Омичка зарезала мужа из-за обвинений в безделье

Жительница Омска набросилась с ножом на супруга после того, как он упрекнул ее в праздности. От полученных ранений пострадавший скончался по дороге в больницу.
Как рассказали следователи, женщина вернулась домой из продуктового магазина, когда муж сделал ей замечание. Разъяренная супруга напала на мужчину и нанесла несколько ударов ножом.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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