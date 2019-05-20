Под Москвой напали на известную оперную певицу

В коттеджном поселке под Москвой на оперную певицу Веру Кононову совершили жестокое нападение. Исполнительницу избил ее супруг.
Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия. Вера Кононова рассказала, что подобный инцидент происходит не впервые. Несмотря на это пострадавшая отказалась писать заявление в полицию, передает сайт "Комсомольская правда".
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