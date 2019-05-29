Над пациентами новосибирской больницы издевалась студентка

В Новосибирске разгорелся скандал. В местной больнице студентка медицинского вуза грубо высмеивала пациентов в социальной сети, сравнивая их с самыми отвратительными вещами.



На своей странице в Twitter будущий врач и по совместительству дочь главы хирургического отделения опубликовывала короткие заметки, в которых не стеснялась в выражениях и легко называла пациентов больницы "жабами 140 килограмм" и "гнойными сосисками". Девушка не обошла стороной и погибшего мужчину, сравнив его тело с "порезанной колбасой". Столь едкие и гнусные высказывания тут же вызвали резонанс в обществе. Студентка попыталась сгладить ситуацию и удалила записи, но это не помогло.



После того, как имя ее отца появилось в новостных источниках, глава хирургии тут же изъявил намерение уйти со свой должности. Минздрав с таким решением не согласен и намерен сделать максимум, чтобы хороший специалист остался в больнице, так как слова его дочери никоим образом не влияют на квалификацию.

Что же до виновницы скандала, то пока никакой ответственности за свою грубость и некомпетентность девушка не понесла. В пресс-службе министерства здравоохранения пояснили, что это достаточно сложная тема, которую надо подробнее проанализировать и уже потом делать выводы. На данный момент за свое хамское поведение студентка медицинского вуза получила лишь выговор, а об отчислении из вуза речи не идет. Сам университет объясняет это тем, что ситуация носит скорее этический характер, нежели юридической. Однако, ректорат все равно займется рассмотрением дела.