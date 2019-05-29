Над пациентами новосибирской больницы издевалась студентка
На своей странице в Twitter будущий врач и по
совместительству дочь главы хирургического отделения опубликовывала короткие
заметки, в которых не стеснялась в выражениях и легко называла пациентов
больницы "жабами 140 килограмм" и "гнойными сосисками". Девушка не обошла
стороной и погибшего мужчину, сравнив его тело с "порезанной колбасой". Столь
едкие и гнусные высказывания тут же вызвали резонанс в обществе. Студентка попыталась
сгладить ситуацию и удалила записи, но это не помогло.
После того, как имя ее отца появилось в новостных источниках, глава хирургии тут же изъявил намерение уйти со свой должности. Минздрав с таким решением не согласен и намерен сделать максимум, чтобы хороший специалист остался в больнице, так как слова его дочери никоим образом не влияют на квалификацию.
Что же до виновницы скандала, то пока никакой ответственности за свою грубость и некомпетентность девушка не понесла. В пресс-службе министерства здравоохранения пояснили, что это достаточно сложная тема, которую надо подробнее проанализировать и уже потом делать выводы. На данный момент за свое хамское поведение студентка медицинского вуза получила лишь выговор, а об отчислении из вуза речи не идет. Сам университет объясняет это тем, что ситуация носит скорее этический характер, нежели юридической. Однако, ректорат все равно займется рассмотрением дела.
В конфликт вмешалась звезда шоу "Дом-2"
Поклонники неоднозначно отреагировали на действия популярной ведущей
Артистка рассказала о конфликтах в семье
О состоянии мужчины рассказала жена
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
Сосед гей
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Почему во всей стране нет работы ,люди работают за 15000 руб.,
15-летняя сестра не знает от кого беременна
Бросил Мущина
Жена ушла к богатому
Однополые браки.
Как избавить от молочницы
Никогда не видел голой девушки в живую
Коллеги-ворье и убийцы
Друг заделал ребенка
Муж трансвестит
кто скучает по ссср?
Подарил ужасную машину
Ещё немного о сексе?
Гадалка сломала мне жизнь
Если он резко перестал писать
девочку оставила мать в поликлинике.
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Можно ли найти пару на сайте знакомств
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Стыдно ли быть содержанкой?
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
Почему девушки не делают первый шаг?
Тимати посвятил Децлу песню
Баба трансвестит
Орифлеймь