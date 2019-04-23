В Новосибирске женщина отхлестала полицейского пакетом с воблой

В Новосибирске арестовали женщину, избившую сотрудника правоохранительных органов пакетом с копченой рыбой. Инцидент произошел 15 апреля на станции Барабинск.
Дама торговала рыбой, когда к ней подошел полицейский и попросил закрыть нелегальную точку. Продавщица набросилась на стража порядка и избила пакетом с воблой. Тот получил телесные повреждения, пишет "Комсомольская правда".
Возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудника правоохранительных органов. Дебоширке может грозить тюремный срок, сообщает НСН.
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