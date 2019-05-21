В Сибири школьник накормил одноклассников конфетами с крысиным ядом

Прокуратура Новосибирской области начала проверку одной из школ Чановского района, где второклассник угостил сверстников конфетами с крысиным ядом. Как сообщает телеканал "360", 13 детей госпитализированы с отравлением.
После оказания помощи пострадавшим медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Прокуратура оценит действия органов системы профилактики учреждения, отмечает "Комсомольская правда".
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