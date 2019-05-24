БДСМ-выпускной в российской школе закончился громким скандалом

БДСМ-выпускной во владивостокской школе стоил места директору учебного заведения. Галина Пугина заявила, что увольняется по собственному желанию. Участникам оригинального выпускного грозят штрафы.

Скандал вокруг БДСМ-выпускного, который устроили одиннадцатиклассники в школе №74 во Владивостоке, набирает обороты. Инцидент шокировал директора учебного заведения Галину Пугину. По ее словам, ученики 11-го "Б" всегда отличались бунтарским поведением.

Как уверяет директор, в этот раз ученики действовали столь внезапно, что их просто никто не успел остановить. "Это было неожиданно, продолжалось две минуты", – оправдывается Пугина.

Накануне, во время выпускного во владивостокской 74-й школе, несколько юношей нарядились в костюмы "зайчиков" с черными масками - при этом они были обнажены до пояса, а соски заклеили черной лентой. Одна из девушек надела форму полицейского. Школьники, устроившие БДСМ-выпускной, разбрасывали разноцветные краски, танцевали, позже в здании они распылили огнетушитель, пишет "Экспресс-газета".

На выходку одиннадцатиклассников обратили внимание после публикации в соцсети фото и видео с БДСМ-выпускного. Тут уже подключилось не только городское управление образования, но и правоохранительные органы. Разразился скандал. Личности участников шоу установлены. Стражей порядка заинтересовала девушка в форме полицейского. Выяснилось, что наряд она приобрела в магазине спецодежды. Однако за его использование ей грозит штраф – полторы тысячи рублей, передает НСН.