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Срочно выбросите это из дома 26 августа: простой ритуал привлечет богатство и счастье

Срочно выбросите это из дома 26 августа: простой ритуал привлечет богатство и счастье
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Лишь один скрытый ритуал 26 августа способен коренным образом перевернуть вашу судьбу и открыть мощнейший поток денежного изобилия.

В народном календаре 26 августа — заветная дата, обладающая поистине фантастической энергетикой. В церковном календаре этот день посвящен памяти святителя Тихона Задонского, известного своими чудотворениями, а также прославлению святого образа Божией Матери "Страстная". В народе праздник ласково называют днем Тихона Страстного или Максимовым днем.

Наши предки были твердо уверены: 26 августа высшие силы открывают мощный энергетический коридор. Это идеальное время, чтобы смыть с себя негатив, избавиться от черной полосы, вернуть в семью страсть и запустить настоящий магнит для денег. Все добрые дела, совершаемые в эту дату, возвращаются к человеку в стократном размере.

Что нужно срочно сделать 26 августа для богатства и удачи

Главный секрет процветания в день Тихона Страстного — глобальное очищение дома и разума. Считается, что вместе с выметенным мусором из вашей жизни навсегда уходят долги, затяжные болезни и неприятности.

  • Генеральная уборка и вынос хлама. Начните утро с наведения порядка. Выбросите из дома надколотую посуду, старые чеки, рваную одежду и вещи, которые вызывают неприятные воспоминания. Расчищая пространство, вы освобождаете место для денежного потока.
  • Магический ритуал с травяным дымом. Чтобы заблокировать вход в жилье для бед и сглаза, предки окуривали помещения пучками сушеной полыни, чабреца или чертополоха. Если трав под рукой нет, просто зажгите восковую свечу и пройдитесь с ней по часовой стрелке по всем комнатам. Этот простой шаг моментально наполнит дом уютом, гармонией и мощной защитной энергией.
  • Освобождение от душевных тревог. В этот день принято искренне молиться святителю Тихону и просить о помощи перед иконой «Страстная». Святые помогают мгновенно снять душевную тяжесть, избавляют от апатии, бессонницы и даруют абсолютную уверенность в завтрашнем дне.

Категорически запрещено: табу, которые нельзя нарушать

Чтобы не спугнуть прилетевшую удачу и не заблокировать финансовые каналы, строго соблюдайте проверенные веками ограничения:

  • Категорически нельзя таить обиду и ругаться. 26 августа любой конфликт мгновенно превращается в затяжную войну. Если вы поссоритесь с кем-то в этот день, то рискуете весь следующий год провести в сплошных скандалах и финансовом убытке. Простите всех врагов — и судьба щедро вас наградит.
  • Запрещено спать на двух подушках одиноким людям. Если вы мечтаете встретить вторую половинку и построить крепкую любовь, срочно уберите с кровати вторую подушку. Спать на двух подушках 26 августа — значит сознательно обрекать себя на мучительное одиночество.
  • Нельзя принимать в подарок белые полотенца. Считается, что такой презент 26 августа способен забрать у человека жизненную энергию и навлечь болезненные состояния.
  • Запрещено работать через силу и с гневом. Любой труд в этот день должен приносить искреннее удовольствие. Если вы чувствуете раздражение или дикую усталость, немедленно отложите дела, иначе вы просто истощите свой организм.

Радостные приметы: о чем шепчет природа

Природа 26 августа щедро раздает подсказки о том, какими будут предстоящие месяцы:

  • Возьмите курс на позитив: если в день Тихона Страстного дует легкий, ласковый и теплый ветерок, то вся осень будет невероятно сухой, солнечной и комфортной.
  • Заметили, что березовые листья начинают желтеть с самых нижних веток? Это верный знак того, что озимые посевы дадут богатейшие всходы, а следующий год станет сытым, денежным и благополучным.
  • А если в лесах появилось много грибов — готовьтесь к сумасшедшему финансовому взлету и исполнению долгожданных желаний.

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26 августа 2026, 00:32
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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