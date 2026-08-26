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Назван способ выявить болезнь Альцгеймера за 20 лет до симптомов

Назван способ выявить болезнь Альцгеймера за 20 лет до симптомов
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Простая прогулка может спасти от деменции.

Коварство болезни Альцгеймера заключается в ее абсолютной бесшумности на ранних этапах. Десятилетиями опасная патология незаметно уничтожает нервные ткани, пока человек продолжает вести обычный образ жизни и даже не подозревает о приближающейся катастрофе. Современная медицина чаще всего ставит этот страшный диагноз слишком поздно — когда у пациента уже начались явные провалы в памяти, серьезные когнитивные нарушения и необратимые изменения личности. Однако в скором времени ситуация может кардинально измениться.

Революционный прорыв ученых

Исследовательская группа из Техасского университета под руководством доктора Дженны Йентес совершила настоящий прорыв в мировой неврологии, сообщает RidLife. Специалисты разработали уникальную методику, которая позволяет выявить затаившуюся болезнь за 15–20 лет до появления первых видимых симптомов деменции. Самое удивительное заключается в том, что для этого не потребуются сложные операции или дорогостоящее оборудование — ключевым индикатором здоровья мозга оказалась обычная походка человека.

В масштабном научном испытании приняли участие 50 добровольцев в возрасте от 45 до 85 лет. На момент начала исследований ни у одного из них не наблюдалось абсолютно никаких проблем с памятью или мышлением. Каждому участнику устроили комплексную медицинскую проверку: провели детальное точечное тестирование памяти, проверили показатели крови на биомаркеры и сделали МРТ головного мозга.

После этого ученые перешли к самому главному этапу — углубленному анализу движений с помощью высокоточной системы оптического захвата. Эксперты фиксировали и тщательно сопоставляли малейшие изменения в тканях мозга с тем, как человек перемещается на нормальной и максимальной скорости.

Тайные сигналы нервной системы

Главными параметрами для диагностики стали так называемый "резерв походки" и вариативность отдельных шагов. Выяснилось, что задолго до провалов в памяти мозг начинает подавать микроскопические сигналы бедствия через опорно-двигательный аппарат. Едва заметные сбои в ритме движений, снижение адаптивности к физическим нагрузкам, чрезмерная или, наоборот, слишком скованная вариативность шага напрямую отражают раннее угасание неврологического контроля.

Обнаружение таких скрытых маркеров у людей в возрасте 45–50 лет открывает колоссальное окно возможностей для врачей. Это дает специалистам шанс вовремя назначить эффективную превентивную терапию и существенно замедлить, а в перспективе и вовсе остановить развитие тяжелого заболевания до наступления катастрофических последствий.

Доступная медицина будущего

Главная цель разработчиков — сделать биомеханический скрининг обязательной частью плановых медицинских осмотров в обычных поликлиниках. Специальные автоматизированные сенсорные дорожки прямо в кабинете терапевта смогут отслеживать динамику движения человека из года в год так же просто и быстро, как сегодня измеряют артериальное давление или пульс. Если система зафиксирует резкое падение показателей походки, пациент автоматически получит направление на углубленное обследование.

Огромный плюс инновационного метода заключается в его абсолютной доступности, бескровности и полной безопасности. Массово проводить дорогостоящие МРТ или болезненные пункции спинномозговой жидкости в профилактических целях невозможно и нецелесообразно. Зато пройтись босиком по чувствительному сенсорному коврику на приеме у врача сможет каждый человек. Этот простой шаг способен уберечь миллионы людей от тяжелейшей деменции и подарить им долгие годы полноценной и осознанной жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

26 августа 2026, 10:49
Фото: magnific.com
RidLife✓ Надежный источник

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