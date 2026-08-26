Возвращение Валерия Леонтьева обернулось жесткой перепалкой за кулисами

Появление легендарного артиста на престижном музыкальном фестивале завершилось неожиданной и эмоциональной словесной баталией.



В эти дни проходит грандиозный музыкальный фестиваль "Новая волна", собравший под своей эгидой главных представителей отечественной эстрады. Однако наибольший ажиотаж среди публики вызвало участие культового певца Валерия Леонтьева. Поклонники мгновенно раскупили все билеты, едва узнав, что их любимый артист согласился прилететь на конкурс прямиком из Майами. Концертный зал был забит до отказа, а ожидания зрителей оправдались с первых же минут.

Выступление 77-летнего мэтра прошло на высочайшем уровне. Валерий Яковлевич вышел на сцену одним из первых, порадовав фанатов фирменным стилем, великолепным вокалом и прекрасной формой. После триумфального номера артист уделил время официальному общению с прессой. На организованной пресс-конференции певец охотно и тепло отвечал на вопросы обозревателей, широко улыбался и с удовольствием позировал фотографам.

Однако за пределами официальной зоны общения ситуация стремительно вышла из-под контроля. Когда музыкант направился в сторону служебных помещений, некоторые представители медиа проявили излишнюю настойчивость. Желая записать эксклюзивные реплики, репортеры слишком плотно окружили звезду .

Это вызвало бурную реакцию со стороны бессменного директора исполнителя Бориса Чигирева. Менеджер решил незамедлительно защитить личное пространство своего подопечного. Он решительно перехватил протянутый к Леонтьеву микрофон и на повышенных тонах обратился к назойливым корреспондентам.

"Вы сейчас в зубы попадете! Я буду переживать! Мне за это деньги, девочка, платят! Я тебе сейчас так дам, улетишь отсюда! Ведите себя прилично, а не в рот тычьте. Нет здесь журналистов!" — эмоционально отчеканил Чигирев, преграждая путь к артисту.

Инцидент произвел неизгладимое впечатление на всех присутствующих за кулисами. Как сообщают СМИ, в результате потасовки никто не пострадал, однако эмоциональный накал за кулисами фестиваля достиг своего пика. Сам Валерий Леонтьев в словесную перепалку вступать не стал и предпочел спокойно удалиться в гримерку, пока его представитель наводил порядок в коридоре.