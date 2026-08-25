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Вторник 25 августа

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Продавали воздух: грандиозный скандал с приездом Канье Уэста в Россию получил жесткую развязку

Продавали воздух: грандиозный скандал с приездом Канье Уэста в Россию получил жесткую развязку
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Грандиозный музыкальный праздник мирового масштаба обернулся громким фиаско и скандалом еще до того, как эпатажный артист успел ступить на российскую землю.

Слухи о приезде легендарного рэпера и мирового трендсеттера Канье Уэста будоражили отечественный бомонд на протяжении нескольких недель. Преданные поклонники затаили дыхание в ожидании исторического перформанса, а социальные сети буквально разрывались от восторга. Однако красивая сказка о триумфальном шоу заморской суперзвезды в Северной столице разбилась о суровую реальность. Долгожданное выступление культового музыканта оказалось под угрозой полного срыва, оставив публику в недоумении и ярости.

Отрезвляющим душем для разгоряченных голов фанатов стало заявление пресс-службы стадиона "Газпром Арена". Представители площадки выступили с официальным обращением в своем блоге, расставив все точки над "i" в запутанной истории. Как выяснилось, никакого согласованного шоу на знаменитой петербургской арене попросту не существовало в правовом поле. Причиной внезапного крушения надежд стало банальное отсутствие основополагающих документов между принимающей стороной и компанией Say Agency, позиционировавшей себя в качестве официального промоутера артиста.

Представители петербургской площадки подчеркнули, что проведение любого масштабного события без подписанного договора аренды категорически невозможно. Такая юридическая беспечность выглядит как минимум странно для проекта столь высокого уровня. Организаторы умудрились запустить агрессивную рекламную кампанию и даже открыть продажу билетов на шоу Йе, не имея на руках ни одного подписанного соглашения с руководством арены. Этот шаг не просто вызвал шквал критики, но и поставил под удар репутацию всего отечественного концертного рынка.

Пока раздосадованные зрители пытаются осознать происходящее и выяснить судьбу потраченных средств, представители промоутерского агентства выступили со встречным заявлением, стремясь оправдать возникший хаос. Однако светская тусовка уже вынесла свой вердикт: красивая обертка в очередной раз скрывала за собой банальную неподготовленность и попытку заработать на громком имени западного кумира.

Масла в огонь разгоревшейся дискуссии подлил и мэтр отечественной эстрады Юрий Лоза. Музыкант и композитор, известный своими бескомпромиссными оценками мирового шоу-бизнеса, призвал россиян не драматизировать ситуацию. По мнению артиста, возможная отмена приезда американского рэпера не станет невосполнимой утратой для отечественной культуры. Лоза уверен: интерес к творчеству Канье Уэста в нашей стране сильно раздут, а публике стоит внимательнее относиться к собственным музыкальным традициям, не создавая кумиров из зарубежных скандалистов.

Тем не менее интрига вокруг несостоявшегося шоу продолжает накаляться. Зрители ждут официальных разъяснений о возврате денег за билеты, а эксперты индустрии гадают, рискнет ли Йе вообще когда-либо связаться с российскими площадками после столь оглушительного провала на этапе предварительных переговоров.

Шоу-бизнес в Telegram

25 августа 2026, 17:39
Канье Вест. Фото: Youtube / @joeroganacademy
Telegram / gazpromarena_official• Требует проверки

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