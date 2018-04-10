Снявшаяся в БДСМ-порно украинка обвинила режиссера в насилии
Девушка пожаловалась, что во время съемок в БДСМ-фильме ее били по лицу, голове и груди, вызвав кровотечение. Также Никки "вливали воду в рот, заставляя захлебываться". Украинка обратила внимание суда на тот факт, что вышеперечисленных сцен в сценарии не было.
Кроме того, актриса рассказала, что режиссер принудил ее дать интервью для порнофильма, угрожая не выдать зарплату. Девушке пришлось сказать, что она продолжит сниматься в работах Тони Т., сообщает Daily Mail.
Порноактриса подала в суд не только на Brazzers. Она решила наказать и коллегу Рамона Номара, который снимался с ней в фильме. С ответчиков Бенц потребовала взыскать пять миллионов долларов.
Съемки фильма прошли в конце 2016 года. Тогда в Twitter актриса утверждала, что неоднократно просила остановить съемку, но на нее не обращали внимания.
В январе 2017-го адвокат обвиняемых Карен Тайнан показала отснятый материал специалистам. Они описали увиденное как 45-минутную БДСМ-сцену, которая "начинается со стандартной беседы с актрисой, после чего перетекает в жесткий секс".
Напомним, в марте 2017 года суд признал виновным бойца смешанных единоборств ММА Джона Коппенхавера в зверском избиении своей бывшей девушки, порноактрисы Кристи Мак, и ее нового ухажера. Спортсмен, выступающий под псевдонимом Машина Войны, может провести остаток жизни за решеткой.
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