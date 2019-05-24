В небе над Уралом произошел инцидент с самолетом Superjet

Над Уралом произошел инцидент с самолетом Sukhoi Superjet 100. По данным Ura.ru, Воздушное судно экстренно снизилось из-за неполадок оборудования.
Уточняется, что у самолета отказала система предупреждения о столкновении в воздухе. Стоит отметить, что после катастрофы SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево 5 мая на самолетах этого типа регулярно отмечаются неполадки.
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