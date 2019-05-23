В Сергиевом Посаде пьяный священник устроил поножовщину

Вечером 22 мая священнослужитель Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на монаха. Мужчину уже задержали, передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы монастыря.
Согласно предварительной версии, конфликт возник из-за пожертвований прихожан. Священник обвинил монаха в том, что тот присвоил себе деньги. Перед нападением мужчина выпил много алкоголя, сообщает URA.ru.
Монах получил телесные повреждения средней тяжести. Пострадавшего срочно доставили в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, уточняет телеканал "360".
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