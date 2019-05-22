Под Москвой на полном ходу загорелась иномарка

Жители Химок стали свидетелями страшного ЧП. На пересечении улицы Молодежная, МКАД и московской улицы Свободы загорелся автомобиль.
Отмечается, что ЧП произошло во время движения транспортного средства. К счастью, водитель успел выскочить. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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